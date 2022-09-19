Раскрыты способы определения прослушки на смартфоне

По его словам, есть несколько признаков, при обнаружении которых стоит насторожиться. Эксперт рассказал, что быстрый расход аккумулятора телефона, произвольное включение микрофона или видеокамеры, а также самозапуск программ в фоновом режиме могут указывать на электронную слежку. «Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую "самостоятельную" работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь», — пояснил Кусков.