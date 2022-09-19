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39 минут назад

Россиянам назвали способы определения прослушки на смартфоне

Lenta.ruиещё 1

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков назвал способы, как распознать прослушку на смартфоне. О них он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Раскрыты способы определения прослушки на смартфоне
Фото: ТАССТАСС

По его словам, есть несколько признаков, при обнаружении которых стоит насторожиться. Эксперт рассказал, что быстрый расход аккумулятора телефона, произвольное включение микрофона или видеокамеры, а также самозапуск программ в фоновом режиме могут указывать на электронную слежку. «Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую "самостоятельную" работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь», — пояснил Кусков.

Он посоветовал проанализировать установленные программы самостоятельно или с привлечением специалистов. В случае появления незнакомых владельцу телефона приложений, их следует удалить, а лучше сбросить настройки и произвести полную перестановку софта, подытожил Кусков.

Ранее россиян проинформировали о риске прослушивания разговоров через смартфон. Уточнялось, что у разработчиков телефонов есть возможность получить доступ к устройствам дистанционно.

Наука и техника,Денис Кусков,
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