Маск объявил, что интернет-сеть Starlink стала доступна на всех континентах Земли

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал в своем Twitter, что спутниковая интернет-сеть Starlink теперь функционирует на всех континентах Земли. В воскресенье, 18 сентября, SpaceX вывела на околоземную орбиту очередные 54 небольших спутника для Starlink.

Фото: Reuters Reuters

Запуск ракеты-носителя состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:18 по местному времени (03:18 мск 19 сентября). Через 16 минут после запуска компания подтвердила развертывание всех 54 спутников.

"Сеть Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктику", - сообщил Маск. Согласно заявлению компании, Starlink может обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.