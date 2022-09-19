Россияне стали проводить больше времени на YouTube

Россияне стали проводить меньше времени в соцсетях, однако время, потраченное на YouTube, увеличилось в июле и августе. Каждый день ресурс посещают порядка 40% населения страны старше 12 лет с десктопных или мобильных устройств, следует из данных Mediascope.

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В целом в феврале-июле 2022 среднемесячная аудитория интернета по всей России составила почти 103 млн человек. За последние пять лет этот показатель вырос на 18%. В августе жители России ежедневно проводили в интернете в среднем 3:41 часа, при этом молодые пользователи до 24 лет проводят в интернете значительно больше времени — до шести часов, тогда как наиболее возрастная аудитория, старше 65 лет, пользуется интернетом чуть больше ирёх часов в день.

Порядка двух третьих всего времени, которое россияне провели в интернете в августе 2022, пришлось на пять крупнейших категорий: социальные сети (20% от всего времени в интернете за день), видео (19%), мессенджеры (14%), игры (10%) и e-commerce площадки (3%).

Начиная с марта 2022, россияне стали меньше времени проводить в социальных сетях. На это, в частности, повлияла блокировка *Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Аудитория заблокированных ресурсов сильно сократилась и перераспределилась на другие социальные медиа: наибольший прирост аудитории показали Telegram и «ВКонтакте». Охват «Одноклассников» значимо не изменился, а вот аудитория TikTok несколько снизилась.