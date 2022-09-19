«ВКонтакте» делает российский аналог Steam и Epic Games Store

По информации источников газеты «Ведомости», «ВКонтакте» планирует создать российский аналог Steam и Epic Games Store, поскольку из-за санкций россияне не могут напрямую покупать игры через эти площадки.

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К тому же «ВКонтакте» ведёт переговоры с несколькими студиями, чтобы заключить соглашение на эксклюзивность некоторых игр для платформы VK Play. Первой из них должна стать Atomic Heart.

По словам представителя «ВКонтакте», VK Play предлагает довольно выгодные условия для заключения сделок.

«Мы открыты для всех разработчиков, которые хотят эффективно растить свои продукты на российском рынке. Для этого VK Play уже предлагает выгодные условия — самую низкую на рынке комиссию в 5%, маркетинговую поддержку и гибкие форматы сотрудничества».