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8 минут назад

Российские космонавты планируют сыграть в футбол на борту МКС

ТАССиещё 5

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин планируют сыграть вместе с астронавтом NASA Франциско Рубио в футбол на борту Международной космической станции (МКС). Об этом заявил во вторник российский космонавт Сергей Прокопьев в ходе онлайн-конференции в ТАСС, посвященной запуску пилотируемого корабля "Союз МС-22" с космодрома Байконур.

Российские космонавты хотят сыграть в футбол на МКС
Фото: ТАССТАСС

"Так уж вышло, что наш экипаж, мы все втроем играем в футбол, - сказал Прокопьев. - Я думаю, что на МКС мы что-то подобное сможем повторить. Я уже играл в футбол в 2018 году на станции с моими коллегами Олегом Артемьевым и Александером Герстом. Я думаю, что мячик какой-нибудь мы там найдем. А вообще мы уже играли в космосе в теннис, бадминтон, любимые и традиционные для отряда наших космонавтов виды спорта. Так что в космосе спортом можно с удовольствием заняться".

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, который станет спецкором ТАСС на МКС, и астронавт NASA Франциско Рубио сменят на борту станции участников экспедиции МКС-67 космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, которые вернутся на Землю в спускаемом аппарате 29 сентября.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22", на борту которого они отправятся на МКС, запланирован на 16:54 мск 21 сентября.

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