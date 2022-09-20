Российские космонавты хотят сыграть в футбол на МКС

"Так уж вышло, что наш экипаж, мы все втроем играем в футбол, - сказал Прокопьев. - Я думаю, что на МКС мы что-то подобное сможем повторить. Я уже играл в футбол в 2018 году на станции с моими коллегами Олегом Артемьевым и Александером Герстом. Я думаю, что мячик какой-нибудь мы там найдем. А вообще мы уже играли в космосе в теннис, бадминтон, любимые и традиционные для отряда наших космонавтов виды спорта. Так что в космосе спортом можно с удовольствием заняться".