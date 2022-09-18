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1 час назад

Интернет Илона Маска протестировали в самолёте

Ferra.ru

Компания Илона Маска SpaceX продемонстрировала, что её спутниковая система Starlink может давать доступ к Netflix и YouTube на высоте около 9000 метров — на борту самолёта.

Интернет Илона Маска протестировали в самолете
Фото: WikipediaWikipedia

Спутниковый интернет Starlink протестировали на борту самолёта авиакомпании JSX. Во время полёта скорость передачи данных была выше 100 Мбит/с — по крайней мере так показал сервис Ookla. Ради правдоподобия на бору разместили устройства-имитаторы нагрузки 20-30 пассажирами.

«Я в восторге», — сказал главный исполнительный директор JSX, который находился на борту рейса, пробуя интернет-серфинг и звонки в WhatsApp, — «Это превзошло мои ожидания».

Наука и техника,Netflix,SpaceX,
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