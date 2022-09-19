Некоторые владельцы iPhone 14 Pro пожаловались на странное дребезжание при использовании камеры смартфона в сторонних приложениях, например, TikTok или Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Об этом сообщает The Verge.

На роликах, опубликованных озадаченными пользователями, видно, что камера буквально начинает «сходить с ума» — изображение на экране трясется, а откуда-то из блока линз раздается треск или шипение. Известно, что в оригинальном приложении «Камера» для iPhone такая проблема не наблюдается — она присутствует только в сторонних приложениях.

Неизвестно, наносит ли использование этих приложений какой-либо вред камере, отмечает The Verge. Запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию уже был направлен в Apple.