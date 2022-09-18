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30 минут назад

Ученые предложили дешевый способ восстановления ледников

Газета.Ru

Ученые из Йельского университета в США предложили распылить над полюсами чуть более 13 млн тонн частиц оксида серы, чтобы охладить полярные регионы на 2°C. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Communications.

Ученые предложили дешевый способ восстановления ледников
Фото: unsplash.comunsplash.com

Авторы рассчитали, что отражающие свет микроскопические аэрозольные частицы оксида серы могут несколько снизить температуру на полюсах и в умеренных широтах. Такая мера позволила бы справиться с потеплением здесь и сейчас, пока идет процесс декарбонизации.

Для этого потребуется около 175 тыс. полетов за год, что приведет к выбросу миллионов тонн углекислого газа. На самом деле, такое же количество полетов совершалось в мире в среднем за два дня в 2021 году. При этом стоимость всей программы составила бы 0,1% ВВП США.

Внимание ученых сосредоточено на полюсах, так как температура здесь растет в разы быстрее, чем в остальных регионах Земли, а в начале этого года в Арктике и Антарктике сообщалось о рекордных волнах тепла. Таяние ледников уже скоро может привести к поднятию уровня моря на несколько метров.

Команда авторов работает также над стратегией по осветлению облаков над Северным Ледовитым океаном с помощью флотилии кораблей, закачивающих морскую воду в атмосферу. Облака будут отражать солнечный свет обратно в космос, охлаждая лед в регионе. Другие ученые также с осторожностью относятся к солнечному затенению, поскольку оно может иметь непредвиденные последствия, например, снижение урожаев.

В данный момент действует мораторий ООН на любые попытки масштабной геоинженерии до тех пор, пока эксперименты не покажут, что она безопасна. Запланированный в прошлом году выпуск частиц из воздушного шара на севере Швеции был отменен после протестов экологов.

Наука и техника,ООН,
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