Hubble запечатлел оптическую иллюзию в космосе

Телескоп Hubble получил фото двух спиральных галактик, словно застрявших в столкновении. Фотография опубликована на сайте Европейского Космического Агентства.
Запечатленные галактики SDSS J115331 и LEDA находятся на расстоянии более 1 миллиарда световых лет от Земли. На фото две золотистые спирали готовы вот-вот столкнуться. На самом деле эти галактики вообще никак не взаимодействуют. Их пересечение — иллюзия. Из-за угла обзора галактики оказались на одной прямой.
Измерить расстояние между двумя объектами возможно по тому, как меняются параметры световой волны между ними, которую растягивает расширяющаяся Вселенная. Но есть и другие признаки того, что галактики никак не взаимодействуют — на фото они слишком аккуратны (при столкновении галактики бы начали разрушаться).
Галактики довольно часто сталкиваются в космосе, и проект ZooGalaxy, в рамках которого и изучили новый снимок, уже сообщал о множестве столкновений. Считается, что этот процесс позволяет сверхмассивным черным дырам достигать массы, в миллиарды раз превышающей массу Солнца: когда галактики сливаются, черные дыры в их центрах тоже сливаются.