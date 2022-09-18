Hubble запечатлел оптическую иллюзию в космосе

Телескоп Hubble получил фото двух спиральных галактик, словно застрявших в столкновении. Фотография опубликована на сайте Европейского Космического Агентства.

Фото: ESA ESA

Запечатленные галактики SDSS J115331 и LEDA находятся на расстоянии более 1 миллиарда световых лет от Земли. На фото две золотистые спирали готовы вот-вот столкнуться. На самом деле эти галактики вообще никак не взаимодействуют. Их пересечение — иллюзия. Из-за угла обзора галактики оказались на одной прямой.

Измерить расстояние между двумя объектами возможно по тому, как меняются параметры световой волны между ними, которую растягивает расширяющаяся Вселенная. Но есть и другие признаки того, что галактики никак не взаимодействуют — на фото они слишком аккуратны (при столкновении галактики бы начали разрушаться).