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14 минут назад

Hubble запечатлел оптическую иллюзию в космосе

Газета.Ru

Телескоп Hubble получил фото двух спиральных галактик, словно застрявших в столкновении. Фотография опубликована на сайте Европейского Космического Агентства.

Hubble запечатлел оптическую иллюзию в космосе
Фото: ESAESA

Запечатленные галактики SDSS J115331 и LEDA находятся на расстоянии более 1 миллиарда световых лет от Земли. На фото две золотистые спирали готовы вот-вот столкнуться. На самом деле эти галактики вообще никак не взаимодействуют. Их пересечение — иллюзия. Из-за угла обзора галактики оказались на одной прямой.

Измерить расстояние между двумя объектами возможно по тому, как меняются параметры световой волны между ними, которую растягивает расширяющаяся Вселенная. Но есть и другие признаки того, что галактики никак не взаимодействуют — на фото они слишком аккуратны (при столкновении галактики бы начали разрушаться).

Галактики довольно часто сталкиваются в космосе, и проект ZooGalaxy, в рамках которого и изучили новый снимок, уже сообщал о множестве столкновений. Считается, что этот процесс позволяет сверхмассивным черным дырам достигать массы, в миллиарды раз превышающей массу Солнца: когда галактики сливаются, черные дыры в их центрах тоже сливаются.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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