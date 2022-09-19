Раскрыта ключевая особенность всех iPhone 15

Аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг раскрыл ключевую особенность всех смартфонов Apple 2023 года выпуска. Об этом Янг сообщил в своем Twitter.

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Инсайдер заявил, что в будущем поколении Apple окончательно откажется от «моноброви» на экране, которая впервые появилась в 2017 году. Таким образом, все iPhone будут иметь новый вырез Dynamic Island, который появился в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Также Янг отметил, что базовые смартфоны — iPhone 15 и 15 Plus — не получат поддержки обновления экрана с частотой до 120 герц. Судя по всему, функцию ProMotion будут поддерживать только топовые флагманы. Это связано с тем, что Apple не может произвести необходимое количество улучшенных панелей с поддержкой данной опции. Также вероятно, что режим постоянно включенного дисплея будет доступен только на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

В смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max появился гибридный вырез Dynamic Island, на котором отображаются некоторые анимации iOS 16. Также он скрывает фронтальную камеру и сенсоры TrueDepth, необходимые для работы системы Face ID.