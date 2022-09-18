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14 минут назад

Стала известна цена нового iPhone 14 в Москве

Мослента

Цену нового iPhone 14 в Москве назвал Telegram-каналу SHOT продавец торговой точки на «Горбушкином дворе». На данный момент новую модель смартфона можно приобрести до 300 тысяч рублей.

Стала известна цена нового iPhone 14 в Москве
Фото: мослентамослента

Здесь продавцы предлагают горожанам выбрать из представленных в магазине моделей. Самая недорогая из них — iPhone 14 Pro на 128 гигабайт — обойдется в 160 тысяч рублей. Тем, кто планирует приобрести iPhone 14 Pro Max на один терабайт придется заплатить 295-300 тысяч рублей.

По информации источника, телефоны везут в Россию из Дубая: через Узбекистан, Казахстан и Киргизию. В торговом комплексе «Савеловский» продавцы предлагают iPhone 14 по предсказу, заверяя, что в тот же день покупателю его доставят из Узбекистана. Цены здесь значительно ниже, чем на «Горбушке». iPhone 14 Pro на 128 гигабайт можно приобрести за 102 тысячи рублей, а iPhone 14 Pro Max на 256 мегабайт за 147 тысяч рублей.

Ранее москвичка выставила на продажу золотой IPhone 13 модели Pro Max с надписью «Оксана» и часы Apple Watch.

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