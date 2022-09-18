Делегация НАСА прибыла на Байконур для первого перекрестного полета

Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур. Она примет участие в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле «Союз». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

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Отмечается, что это первый полет американского астронавта на российском корабле за последние полтора года.

По данным агентства, в воскресенье делегация США под руководством представителя управления НАСА Кеннета Буаэрсокса присутствовала на вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол.

К полету готовится основной экипаж в составе космонавта Сергея Прокопьева, корреспондента ТАСС Дмитрия Петелина, астронавта Франциско Рубио. В дублирующем экипаже - космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, астронавт Лорел О’Хара. По плану, командировка рассчитана на 188 суток, до 28 марта 2023 года.

Кроме того, на МКС будет доставлено порядка 120 кг разнообразных грузов: научная аппаратура, личные вещи космонавтов, символ ТАСС - ИНОТАСЯ.