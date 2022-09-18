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55 минут назад

Делегация НАСА прибыла на Байконур для первого перекрестного полета

Илья Родин

Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур. Она примет участие в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле «Союз». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Делегация НАСА прибыла на Байконур для первого перекрестного полета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что это первый полет американского астронавта на российском корабле за последние полтора года.

По данным агентства, в воскресенье делегация США под руководством представителя управления НАСА Кеннета Буаэрсокса присутствовала на вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол.

К полету готовится основной экипаж в составе космонавта Сергея Прокопьева, корреспондента ТАСС Дмитрия Петелина, астронавта Франциско Рубио. В дублирующем экипаже - космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, астронавт Лорел О’Хара. По плану, командировка рассчитана на 188 суток, до 28 марта 2023 года.

Кроме того, на МКС будет доставлено порядка 120 кг разнообразных грузов: научная аппаратура, личные вещи космонавтов, символ ТАСС - ИНОТАСЯ.

США в рамках механизма перекрестных полетов отправят на станцию корабль Crew Dragon. На нем отправятся россиянка Анна Кикина и трое астронавтов НАСА, сообщает РИА «Новости».

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Олег Кононенко,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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