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1 час назад

Аферисты начали выманивать у россиян коды доступа к личным аккаунтам

Майк Габриелян

Телефонные мошенники принялись активно выманивать у россиян коды доступа к аккаунтам «Яндекса» и VK. Они пытаются получить не только фотографии и переписки, но и платежные данные. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Аферисты начали выманивать у россиян коды доступа к личным аккаунтам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании по кибербезопасности Angara Security рассказали, что фиксируют рост мошенничества, связанного с экосистемами российских компаний. Речь о случаях, когда один аккаунт считается единым окном для входа сразу в несколько приложений.

Эксперты говорят, что жертве приходит код подтверждения для восстановления доступа к аккаунту. Затем мошенники звонят и говорят, что ваш номер телефона совпадает с номером их друга, на которого был зарегистрирован аккаунт в соцсети, и ему нужно восстановить доступ к странице.

«В реальности мошенники таким путем пытаются получить доступ к вашему аккаунту», - объяснили специалисты.

После первого звонка люди продолжают получать коды подтверждения и многочисленные звонки злоумышленников с просьбами назвать им эти цифры.

Эксперты призывают не сообщать посторонним коды для доступа к своим аккаунтам, несмотря на «слезливые истории». Доступ к вашей странице в соцсети может дать мошенникам платежные данные, поскольку для оплаты покупок к экосистеме привязана карта.

Ранее стало известно, что мошенники массово рассылают предложения о трудоустройстве.

Наука и техника,Яндекс,
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