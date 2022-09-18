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53 минуты назад

Россиян предупредили об опасных запросах смартфона

Елена Прошина

Жителям России стоит отказаться от некоторых запросов смартфона при установке новых приложений. Речь идет о доступе к микрофону, камере, контактам и файлам. Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, в каких случаях не стоит предоставлять приложению доступ к информации.

Россиян предупредили об опасных запросах смартфона
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, россиянам следует опираться на здравый смысл и запрещать приложениям доступ к микрофону и камере смартфона, если это никак не отразится на их функционировании. Лынова рассказала, в каких случаях хозяин смартфона может ответить положительно на запрос приложения.

«Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы "отсканировать" текст с бумаги, а доступ к контактам, чтобы переслать результат перевода», — рассказала аналитик.

При этом она добавила, что запрет доступа к камере и контактам не помешает переводчику заниматься своей основной задачей — переводить текст.

Кроме того, она посоветовала россиянам тщательно изучить функции приложений на своем смартфоне, чтобы ограничить или расширить их доступ к той или иной информации. Лынова пояснила, что степень доверия к разработчику приложения во многом зависит от ресурсов установки программ.

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