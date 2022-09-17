Honda и Toyota создадут луноход для лунной программы NASA

Японский автоконцерн Honda Motor присоединится к проекту по разработке лунохода для участия в будущих миссиях по освоению Луны в рамках программы НАСА Artemis. Об этом сообщила в пятницу газета "Никкэй".

Фото: manualov.net manualov.net

Проект ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). С ним также сотрудничает другой автомобильный гигант - Toyota Motor . При этом Toyota отвечает за общий облик лунохода, в то время как Honda будет заниматься системой топливных элементов.

Длина аппарата составит около 6 метров. Луноход будет способен проехать 1 тысячу километров на одном баке водорода и кислорода с двумя членами экипажа на борту. Перед разработчиками стоит и ряд других задач, включая обеспечение стойкости компонентов к перепадам температур и радиации, а также создание специальных шин для стабильной езды по лунному грунту.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.