Ученые обнаружили признаки культуры у кашалотов

Ученые выяснили, что стаи кашалотов образуют кланы, которые отличаются друг от друга издаваемыми звуками, при этом их «языки» развиваются по закономерностям, похожим на существующие у людей из разных этнических групп. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Биологи изучили кашалотов (Physeter macrocephalus) в 23 локациях Тихого Океана. Оказалось, что киты не только понимают, к какому клану они относятся, но и могут сообщить об этом другим особям с помощью громких прерывистых щелчков. Это происходит, когда разные кланы китов собираются вместе.

Авторы получили 23 429 аудиозаписей. Сгруппировав их по сходству, они идентифицировали семь кланов кашалотов. При этом звуки живущих рядом кланов были более похожи, чем у далеко у живущих — такая же закономерность справедлива и для человеческих языков.

Но в локациях, где ареалы разных кланов пересекались, различия между издаваемыми звуками были выраженнее. По мнению авторов, это означает, что «языки» кашалотов в таких районах подвергаются селективному давлению — они должны быть непохожи, чтобы кланы могли легко отличать друг друга.