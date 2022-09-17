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2 часа назад

Ученые обнаружили признаки культуры у кашалотов

Газета.Ruиещё 1

Ученые выяснили, что стаи кашалотов образуют кланы, которые отличаются друг от друга издаваемыми звуками, при этом их «языки» развиваются по закономерностям, похожим на существующие у людей из разных этнических групп. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Ученые обнаружили признаки культуры у кашалотов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Биологи изучили кашалотов (Physeter macrocephalus) в 23 локациях Тихого Океана. Оказалось, что киты не только понимают, к какому клану они относятся, но и могут сообщить об этом другим особям с помощью громких прерывистых щелчков. Это происходит, когда разные кланы китов собираются вместе.

Авторы получили 23 429 аудиозаписей. Сгруппировав их по сходству, они идентифицировали семь кланов кашалотов. При этом звуки живущих рядом кланов были более похожи, чем у далеко у живущих — такая же закономерность справедлива и для человеческих языков.

Но в локациях, где ареалы разных кланов пересекались, различия между издаваемыми звуками были выраженнее. По мнению авторов, это означает, что «языки» кашалотов в таких районах подвергаются селективному давлению — они должны быть непохожи, чтобы кланы могли легко отличать друг друга.

Авторы считают, что такой социальный обмен похож на человеческую культуру: мы отличаем разные народы по одежде и религиозным символам, а киты — по звукам. Ученые планируют собрать данные о щелчках, которые издают киты, а затем выяснить их значение с помощью ИИ. Этим занимается недавно созданная Инициатива по переводу китов (Ceti).

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