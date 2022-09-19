Ученые обнаружили необычную магму из вулкана Фаградальсфьядль

Журнал Nature опубликовал статью с описанием исследования, проведенного геологами из Университета Исландии, которое заставило ученых пересмотреть модель вулканизма. Последнее извержение вулкана Фаградалсфьядль произошло в 2021 году. Оно было не очень сильным, и лава смогла затопить лишь небольшую долину, но оно привлекло внимание ученых и поэтому было очень хорошо изучено, а также снято на множество любительских камер.

Фото: fbm.ru fbm.ru

Специалисты решили установить, на какой глубине в мантии под Фаградалсфьедлем зародилась магма, как глубоко под поверхностью она хранится и как ведет себя в резервуаре до и после извержения. В науке принято считать, что магматическая камера заполняется в течение длительного времени, а затем извергается на поверхность. В результате порода, вышедшая на поверхность, должна быть однородной.

Однако данное исследование показало, что базальтовая магма вулкана Фаградалсфьялль была крайне неоднородной и формировалась на разной глубине. Вначале в извергнутой лаве преобладали расплавы, полученные из самой мелкой мантии, но в течение следующих трех недель все больше преобладали магмы, сформированные на больших глубинах.