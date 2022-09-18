В Redmi намекнули на появление в смартфонах компании выреза, как у iPhone

Генеральный директор Redmi Лу Вэйбин спросил фаната китайской компании его мнение о вырезе Dynamic Island, сообщает портал MyDrivers.

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Пользователь социальных сетей заявил, что с нетерпением ждет появления аналога Dynamic Island в будущем флагмане Redmi K60. На его сообщение ответил глава Redmi Лу Вэйбин. «Вам действительно нужен Dynamic Island в Redmi K60?» — спросил его Вэйбин.

По какой причине глава Redmi проявил интерес к этому сообщению, неизвестно. В сети уже предполагают, что таким образом Xiaomi, материнская компания бренда Redmi, прощупывает почву и пытается определить необходимость использования подобного выреза в будущих устройствах.

Например, вскоре после того, как Apple представила iPhone X с вырезом-«челкой», китайская компания анонсировала Xiaomi Mi 8, который в точности копировал дизайн первого безрамочного iPhone.