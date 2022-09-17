Назван главный признак скорой смерти

Исследователи Стэнфордского университета обнаружили новый критерий, позволяющий с определенной долей надежности предсказывать продолжительность человеческой жизни. Они предложили делать прогнозы на основе «качества» сна. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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В рамках исследования они ввели новый термин - «возраст сна». Ученые обосновали это тем, что

- во сне мы проводим значительную часть жизни;

- организм «отключается» от внешнего мира, действует в особом режиме;

- проблемы со сном фиксируются при большом количестве разнообразных заболеваний, в том числе, и серьезных.

Специалисты подчеркнули, что в каждом возрасте люди спят по-разному. Сон пятнадцатилетнего будет значительно отличаться от того, что будет у пятидесятилетнего.

При этом, биологический возраст - не показатель. Пожилой мужчина может спать, как молодой парень. Соответственно, возраст его сна будет не 50-60 лет, а 20-30, несмотря на то, что значится в паспорте. В противном случае, даже у совсем юных, возраст сна будет существенно больше указанного в документах.

Главным фактором, позволяющим предсказать возможный летальный исход, является фрагментация сна. Это явление характеризуется тем, что люди несколько раз за ночь просыпаются на короткие промежутки времени (минуту или чуть больше), но утром совершенно об этом не помнят.

Ученые пояснили, что если человек отчетливо осознает, что просыпался ночью, то это не является верным признаком скорой смерти. Это всего лишь бессонница.