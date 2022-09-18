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17 минут назад

Россияне увеличили долю покупок отечественных сотовых телефонов до 26% за лето

Газета.Ruиещё 2

Доля покупок сотовых телефонов российских брендов в период с июня по август 2022 года выросла до 26%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт».

Россияне увеличили долю покупок отечественных сотовых телефонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем, несмотря на рост спроса на отечественные бренды, минувшим летом лидерами спроса стали европейские сотовые телефоны — 40% от общего числа кассовых чеков, где встречались телефоны, пришлось именно на них. Годом ранее показатель составлял 36%.

«По данным банка, доля покупок российских сотовых телефонов в июне — августе 2022 года составила 26%, тогда как годом ранее она была 24%. При этом доля покупок американских телефонов снизилась до 3% летом текущего года с 5% летом 2021 года», — отметили в публикации.

В исследовании указали, что в прошлом году в аналогичный период лидерами были сотовые телефоны из Европы, чья доля достигала 40%. При этом в 2020 году их доля была 36%. Средний чек покупки составил 7,523 тыс. рублей, а пик покупок пришелся на август.

27 августа РИА «Новости» со ссылкой на данные экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщило, что средний чек россиян на приобретение смартфонов с 1 по 20 августа оказался на 7% ниже аналогичного периода 2021 года. Уточняется, что объем продаж смартфонов в натуральном выражении оказался ниже уровня 2021 года на 26%.

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