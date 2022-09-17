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1 час назад

Представитель NASA Финч прокомментировал санкции США против структур «Роскосмоса»

RT на русскомиещё 2

Официальный представитель NASA Джошуа Финч заявил, что санкции и меры экспортного контроля, введённые Соединёнными Штатами в отношении структур российской госкорпорации «Роскосмос», никак не помешают сотрудничеству с Россией по работе Международной космической станции (МКС).

В NASA прокомментировали санкции США против «Роскосмоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

Финч отметил, что введённые санкции всё ещё допускают гражданское российско-американское сотрудничество по космической станции.

«Профессиональные отношения между нашими международными партнёрами, астронавтами и космонавтами продолжаются во имя обеспечения безопасности и выполнения миссии всех, кто находится на борту МКС», — указал он.

15 сентября США ввели новый пакет санкций в отношении России.

Под санкции, в частности, попали входящие в «Роскосмос» «Российские космические системы», НПО Лавочкина и ИСС Решетнёва.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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