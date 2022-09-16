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1 час назад

Геологи обнаружили у вулкана Фаградальсфьядль необычную магму из глубин Земли

Газета.Ru

Изучение извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии заставило ученых пересмотреть модель вулканизма. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

У вулкана Фаградальсфьядль обнаружили необычную магму из глубин Земли
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Последнее извержение вулкана Фаградальсфьядль произошло в 2021 году. Оно не было очень мощным, и лава залила лишь небольшую долину, но было очень хорошо изучено и снято множеством любительских камер.

Геологи из Исландского университета попытались выяснить, насколько глубоко в мантии под Фаградальсфьядль зародилась магма, как глубоко под поверхностью она хранилась, и что происходило в резервуаре до извержения и после. Долгое время считалось, что магматический очаг заполняется в течение долгого времени и затем извергается на поверхность.

Таким образом, излившаяся порода должна быть однородной. Однако в ходе изучения пород выяснилось, что базальтовая магма вулкана Фаградальсфьядль была крайне неоднородной, и сформировалась на разных глубинах. Первоначально в изверженной лаве преобладали расплавы, полученные из самой неглубокой мантии, но в течение следующих трех недель все больше преобладали магмы, образовавшиеся на большей глубине. В связи с этим ученым предстоит пересмотреть существующие модели образования вулканов, чтобы объяснить наблюдаемый феномен.

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