На «Авито» появились новые iPhone 14 за полмиллиона рублей

Мировые продажи iPhone 14 только начались, а в России смартфон уже можно купить. Гаджет начали продавать на сайте объявлений «Авито». Стоимость смартфонов достигает 500 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Новые смартфоны предлагаются по предзаказу. Их обещают привезти из Японии, США, Китая, Франции, Узбекистана и других стран. Стоимость iPhone 14 варьируется от 75 тыс. до 135 тыс. рублей. На iPhone 14 Plus есть только одно предложение за 89 999 рублей за модель 128 ГБ. iPhone 14 Pro предлагается от 70 тыс. до 220 тыс. рублей. iPhone 14 Pro Max можно купить от 110 тыс. до 499 999 тыс. рублей.

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Также предлагается приобрести аксессуары к смартфону. Так, прозрачный чехол обойдется от 250 рублей и защитные стекла от 390 рублей.

Напомним, мировые продажи iPhone 14 начались 16 сентября. Чтобы купить новую модель смартфона некоторые простояли в очередях несколько часов. При этом iPhone 14 Max выйдет 7 октября.

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