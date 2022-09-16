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1 час назад

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии

Елена Прошина

В США вручили Шнобелевские премии. 32-я церемония вручения состоялась в онлайн-формате. Об этом пишет ТАСС.

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии
Фото: ReutersReuters

Победителем в области прикладной кардиологии стала группа ученых из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы. Они доказали, что когда влюбленные встречаются впервые и чувствуют влечение друг к другу, «их сердцебиение синхронизируется».

В категории «Литература» премию получили исследователи из Канады, США, Великобритании и Австралии за анализ того, что делает юридические документы «излишне трудными для понимания». В области биологии премия досталась исследователям из Бразилии и Колумбии за изучение влияния «запора на перспективы спаривания скорпионов».

В категории «медицина» победили ученые из Польши, доказавшие, что потребление мороженого снижает болевые ощущения пациента при прохождении курса химиотерапии. В категории «Техника» победителем стали исследователи из Японии за работу о наиболее эффективном способе «использования людьми своих пальцев при повороте ручки». Премию в области экономики получили ученые из Италии, за работу о том, почему успеха чаще добиваются не самые талантливые, а самые удачливые.

В области истории искусства «лучшими» стали ученые из Нидерландов за свое исследование «Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике древних майя». В категории «Техника безопасности» победил шведский ученый, создавший фигуру лося для проведения автомобильных краш-тестов. В категории «Физика» выиграли ученые из Китая, Великобритании, Турции и США за работу о том, по какому принципу выстраиваются утята, следующие за мамой-уткой.

Шнобелевскую премию мира получили исследователи из Китая, Венгрии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Австралии, Швейцарии и США, которые разработали алгоритм, помогающий сплетникам решить, в каких случаях лучше соврать, а в каких нет.

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