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1 час назад

Названы сроки окончания поддержки самой популярной версии Windows

Lenta.ru

Microsoft объявила, что в декабре Windows 10 21H1 перестанет получать обновления системы. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Названы сроки окончания поддержки популярной версии Windows
Фото: UnsplashUnsplash

Журналисты обратили внимание, что американская компания начала уведомлять своих пользователей, что прекращает поддержку Windows 10 21H1. Представители корпорации также назвали сроки «смерти» указанной версии ОС — компания перестанет поставлять обновления для пользователей операционной системы 13 декабря.

Windows 10 21H1 считается самой популярной версией ОС Microsoft среди всех остальных. Так, по данным агентства AdDuplex от сентября 2021 года, ею пользовались 38,1 процента потребителей продуктов Microsoft.

Судя по всему, с 13 декабря ОС перестанет получат обновления и патчи безопасности. Клиентам, которые до сих пор используют данную версию, рекомендовали обновиться до более актуальной сборки. «Microsoft, вероятно, скоро начнет принудительно обновлять ОС на потребительских устройствах и неуправляемых бизнес-устройствах», — отметили журналисты. В качестве альтернативы устаревшей версии компания еще в январе предложила сборку 21H2.

В середине сентября Microsoft выпустила патчи, исправляющие уязвимости ОС Windows. В пакет обновлений были включены исправления для 63 уязвимостей.

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