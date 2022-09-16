В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
53 минуты назад

RuStore разрешил публикацию приложений для всех разработчиков

Газета.Ruиещё 7

Физические лица получили возможность публиковать приложения в RuStore, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе VK. Для загрузки своих игр и приложений разработчикам необходимо будет пройти регистрацию и верификацию для обеспечения безопасности пользователей.

RuStore разрешил публикацию приложений для всех разработчиков
Фото: RuStoreRuStore

Отмечается, что для прохождения регистрации разработчику необходимо будет указать собственный VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, номер телефона и почту, после чего пройти онлайн-верификацию, загрузив фотографию паспорта и показав лицо в камеру. Далее алгоритмы проверяют соответствие данных за несколько минут. Таких правил платформы придерживаются как физические, так и юридические лица.

В случае, если разработчик указал достоверную информацию, он сможет загрузить свое приложение в российский магазин приложений.

«Безопасность пользователей и разработчиков, удобство платформы и приватность данных — наши приоритеты в работе над RuStore. Процедура регистрации максимально проста — похожие механики используют приложения каршеринга, сервисы для купли-продажи и аренды. Проверка позволит защитить пользователей и издателей от мошенников», — заявил руководитель проекта Иван Мыздриков.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений и оформлять платные подписки.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители