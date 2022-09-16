RuStore разрешил публикацию приложений для всех разработчиков

Физические лица получили возможность публиковать приложения в RuStore, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе VK. Для загрузки своих игр и приложений разработчикам необходимо будет пройти регистрацию и верификацию для обеспечения безопасности пользователей.

Фото: RuStore RuStore

Отмечается, что для прохождения регистрации разработчику необходимо будет указать собственный VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, номер телефона и почту, после чего пройти онлайн-верификацию, загрузив фотографию паспорта и показав лицо в камеру. Далее алгоритмы проверяют соответствие данных за несколько минут. Таких правил платформы придерживаются как физические, так и юридические лица.

В случае, если разработчик указал достоверную информацию, он сможет загрузить свое приложение в российский магазин приложений.

«Безопасность пользователей и разработчиков, удобство платформы и приватность данных — наши приоритеты в работе над RuStore. Процедура регистрации максимально проста — похожие механики используют приложения каршеринга, сервисы для купли-продажи и аренды. Проверка позволит защитить пользователей и издателей от мошенников», — заявил руководитель проекта Иван Мыздриков.