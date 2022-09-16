Разработан уничтожающий «вечные химикаты» реактор

Инженеры из Университета Вашингтона разработали реактор, который может полностью уничтожить PFAS, или “вечные химикаты”, навсегда. Эта технология может помочь обрабатывать химические вещества на производственных площадках до того, как они просочатся в природную среду.

Фото: ferra.ru ferra.ru

PFAS - это коллекция из примерно 4 тыс различных химических соединений, которые десятилетиями использовались во всем - от ковров до антипригарной посуды. В последние годы ученые не только начали связывать эти химические вещества с рядом пагубных последствий для здоровья, но и обнаружили их следы в природной среде.

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Поскольку эти химические вещества известны тем, что сохраняются в природной среде в течение десятилетий, их называют "вечными химикатами", и ученые работают над разработкой способов разложения этих химикатов на более безопасные соединения.

Новое исследование началось как инженерный проект, направленный на создание реактора, способного разлагать боевые отравляющие вещества. Реактор основан на идее, что сжатие воды до экстремальной точки создает коррозионную среду, которая может разрушать определенные химические вещества.

Это особое состояние вещества известно как "сверхкритическая вода". Игорь Новоселов, старший автор нового исследования, говорит, что вода, сжатая до экстремальной степени, превращается в плазмоподобное вещество. Это не жидкость и не газ, а нечто более новое, и именно в таком состоянии можно расщеплять другие химические вещества.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Chemical Engineering Journal, исследователи описывают серию экспериментов по тестированию различных химических веществ PFAS при различных сверхкритических условиях в реакторе.