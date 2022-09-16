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32 минуты назад

Археологи нашли останки мамонта в Якутии

sibnovosti.ru

В Якутии археологии нашли останки мамонта, который предположительно жил в эпоху плейстоцена.

В Якутии нашли останки мамонта
Фото: sibnovosti.rusibnovosti.ru

Найти место, где древние люди разделывали туши животных удалось специалистам из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, которые прибыли туда, для того чтобы обследовать место, в котором планируют сделать трассу.

Сотрудники института пояснили, что в этом месте убивали и разделывали туши крупных животных. Помимо мамонта там нашли останки шерстистого носорога и бизона.

Сейчас образцы, взятые с животных, отправлены на УМС-датирование и определить возраст.

Фото: Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

Наука и техника,РАН,
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