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1 час назад

Найдена превращающая сахар в топливо бактерия

Lenta.ruиещё 2

Российские ученые из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН нашли в сточных водах бактерию, превращающую сахар в водородное топливо. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Hydrogen Energy.

Найдена превращающая сахар в топливо бактерия
Фото: UnsplashUnsplash

Обнаруженный микроорганизм получил название SP-H2, для жизни ему необходимо поддерживать температуру 55-60 градусов Цельсия. Микроб является одним из штаммов уже изученной бактерии Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum. Механизм работы SP-H2 заключается в расщеплении богатыми углеводами органических отходов, в результате чего образуется водород. В ходе экспериментов наибольшей эффективности удалось достигнуть при расщеплении мальтозы, чуть меньшей — с лактозой и целлобиозой.

В дальнейшем специалисты хотят усовершенствовать метод для улучшения выхода топлива, поскольку сейчас он не превышает двух процентов.

В июле 2022 года ученые из Швейцарии представили способ изготовления альтернативного топлива из воды, углекислого газа и солнечного света.

Наука и техника,РАН,
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