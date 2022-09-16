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56 минут назад

Нельзя пропатчить: взломщик консолей рассказал об эксплойте для PS4/PS5

Anti-Malware.ru

Специалист под ником CTurt, специализирующийся на взломах игровых консолей, рассказал об уязвимости в PS4 и PS5, которую, по его словам, невозможно пропатчить. Соответствующий эксплойт позволяет установить на устройства произвольные приложения.

Взломщик консолей рассказал об уязвимости в PS4/PS5
Фото: UnsplashUnsplash

CTurt опубликовал демонстрацию своих выводов на YouTube и отметил, что свой эксплойт — Mast1c0re — он отправил представителям Sony ещё год назад через программу Bug Bounty. Никто из разработчиков не предоставил решения проблемы.

Эксплойт задействует ошибки в JIT-компиляции, которую использует эмулятор, запуская игры для PS2 на современных консолях — PS4 и PS5. У эмулятора есть интересная особенность: ему предоставлены специальные разрешения, позволяющие записывать код до того, как этот код выполнится на уровне приложения.

Получив контроль над этим процессом, условный злоумышленник может записать привилегированный код, который система расценит как легитимный.

Чтобы получить контроль над эмулятором, атакующему достаточно воспользоваться одним из множества эксплойтов, использующих бреши в играх для PS2. Однако потом файл с эксплойтом нужно как-то доставить в систему PS4.

CTurt использовал уже взломанную PS4 для подписи модифицированного файла сохранения игры Okage Shadow King. После этого исследователь задействовал функцию импорта, что позволило загрузить файл на атакуемую систему.

Несмотря на то что злоумышленникам всё равно придётся использовать эксплойты уровня ядра для получения полного контроля над PS4, одного mast1c0re должно хватить для установки сложных программ, включая пиратские игры.

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