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1 час назад

Как включить проценты заряда батареи на iOS 16

Мария Иванова

Недавний релиз iOS 16 привнес немало приятных изменений в iPhone, и одно из них — это процентная иконка заряда батареи, которая пропала на iPhone X из-за безрамочного экрана. Теперь Apple решила вернуть полезную функцию — портал trashbox.ru рассказал, как включить ее.

Как включить проценты заряда батареи на iOS 16
Фото: AppleApple

Как включить процентный индикатор заряда на iPhone

На предыдущих версиях iOS стандартная иконка батареи не предоставляет точную информацию о заряде батареи — только визуальную. Но на iOS 16 появилась соответствующая опция, чтобы пользователю не приходилось открывать «Пункт управления» каждый раз, когда хочется проверить процент заряда.

Эта функция доступна на обычных и Pro-версиях iPhone 12, 13 и 14, обновленных до iOS 16, а также iPhone X, XS, 11 Pro и 11 Pro Max.

  • Откройте настройки iPhone.
  • Перейдите в меню «Аккумулятор».
  • Включите опцию «Заряд в процентах».

После этого иконка батареи в верхней части экрана начнет показывать оставшийся заряд телефона в процентах. Сам по себе индикатор останется статичным: он меняет цвет на красный, когда объем заряда снижается до 20%, на зеленый — когда смартфон заряжается. При включенном режиме энергосбережения значок будет оранжевым.

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