Как включить проценты заряда батареи на iOS 16

Недавний релиз iOS 16 привнес немало приятных изменений в iPhone, и одно из них — это процентная иконка заряда батареи, которая пропала на iPhone X из-за безрамочного экрана. Теперь Apple решила вернуть полезную функцию — портал trashbox.ru рассказал, как включить ее.

Фото: Apple Apple

Как включить процентный индикатор заряда на iPhone

На предыдущих версиях iOS стандартная иконка батареи не предоставляет точную информацию о заряде батареи — только визуальную. Но на iOS 16 появилась соответствующая опция, чтобы пользователю не приходилось открывать «Пункт управления» каждый раз, когда хочется проверить процент заряда.

Эта функция доступна на обычных и Pro-версиях iPhone 12, 13 и 14, обновленных до iOS 16, а также iPhone X, XS, 11 Pro и 11 Pro Max.

Откройте настройки iPhone.

Перейдите в меню «Аккумулятор».

Включите опцию «Заряд в процентах».