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1 час назад

Представлен первый в истории монитор со встроенным Wi-Fi

Ferra.ru

В последнее время производители мониторов не то чтобы нас удивляют. Рынок как будто вошёл в состояние застоя.

Представлен первый в истории монитор со встроенным Wi-Fi
Фото: ferra.ruferra.ru

Но ASRock, судя по всему, не согласен со сложившейся ситуацией — компания представила достаточно интересную линейку. Два новеньких игровых монитора являются частью семейства Phantom Gaming.

При этом модель с сложнозапоминаемым названием PG34WQ15R2B получила запоминающуюся особенность — она стала первым в мире монитором со встроенной Wi-Fi-антенной. С её помощью можно добиться более качественного беспроводного соединения, так как антенна размещается выше, чем системный блок.

Из прочих характеристик монитора можно отметить вогнутую VA-панель диагональю 34 дюйма, разрешение 3440 × 1440 пикселей, а также радиус кривизны 1500R. Производитель заявляет об охвате цветового пространства sRGB на уровне 115% и 91% охвата пространства DCI-P3.

Новинка имеет время отклика всего в 1 мс, а также частоту в 165 Гц. К сожалению, цена монитора на данный момент остаётся неизвестной.

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