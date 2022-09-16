Представлен изящный и недорогой смартфон Honor X40

Honor представила в Китае новый смартфон X40. Это неплохой среднебюджетный вариант.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой 120 Гц, режимом высокой яркости 800 нит. В основе устройства лежит чипсет Snapdragon 695. Питает всё батарея ёмкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.

На задней панели находится двойная камера с основным датчиком на 50 Мп и вспомогательным датчиком на 2 Мп. Они размещены в кольце со светодиодной вспышкой. Габариты смартфона составляют 161,6 х 73,9 х 7,9 мм, а вес 172 г. В целом, он выглядит довольно изящно.