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1 час назад

Представлен изящный и недорогой смартфон Honor X40

Ferra.ru

Honor представила в Китае новый смартфон X40. Это неплохой среднебюджетный вариант.

Представлен изящный и недорогой смартфон Honor X40
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой 120 Гц, режимом высокой яркости 800 нит. В основе устройства лежит чипсет Snapdragon 695. Питает всё батарея ёмкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.

На задней панели находится двойная камера с основным датчиком на 50 Мп и вспомогательным датчиком на 2 Мп. Они размещены в кольце со светодиодной вспышкой. Габариты смартфона составляют 161,6 х 73,9 х 7,9 мм, а вес 172 г. В целом, он выглядит довольно изящно.

Стоимость Honor X40 начинается с 1499 юаней (около 13 тысяч рублей по актуальному курсу). Пока неясно, когда и выйдет ли смартфон на международные рынки.

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