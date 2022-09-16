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11 минут назад

Астрономы объяснили, как образовались кольца Сатурна

Газета.Ru

Астрономы из Массачусетского технологического института считают, что кольца Сатурна образовались в результате разрушения спутника планеты. Работа ученых опубликована в журнале Science.

Астрономы объяснили, как образовались кольца Сатурна
Фото: NASANASA

По словам ученых, это произошло 100-200 млн лет назад, тогда ледяной спутник Хризалида распался, подойдя слишком близко к газовому гиганту. Большая часть космического тела столкнулась с Сатурном, а оставшиеся фрагменты образовали кольца.

К такому выводу ученые пришли, создав математическую модель внутреннего строения гиганта, который сформировался четыре с половиной млрд лет назад. В ее основе лежат данные, полученные зондом Cassini с 2004 по 2017 год. Созданная ими модель показала, что Сатурн немного рассинхронизирован с Нептуном. Такое нарушение могло быть вызвано серьезным космическим событием, например, столкновением Сатурна с собственной луной.

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