Свежее обновление Windows 11 улучшило работу Android-приложений

С появлением Windows 11 пользователи операционной системы от Microsoft получили очень полезную функцию — возможность нативно запускать Android-приложения.

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Правда, функция хоть и работала, но делала она это не самым лучшим образом. Те, кто её использовал, чаще всего сталкивались с дёрганым скроллом, проблемами при копировании и вставке больших файлов, нестабильной работой Сети и т.д.

И вот, свежий апдейт сумел исправить все эти проблемные места. Также Microsoft обновила внутренний веб-движок до Chromium 104, что в том числе принесло и несколько свежих патчей безопасности.