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54 минуты назад

Почти как на смартфоне: новое обновление Windows 11 улучшило работу Android-приложений внутри системы

Ferra.ru

С появлением Windows 11 пользователи операционной системы от Microsoft получили очень полезную функцию — возможность нативно запускать Android-приложения.

Свежее обновление Windows 11 улучшило работу Android-приложений
Фото: ferra.ruferra.ru

Правда, функция хоть и работала, но делала она это не самым лучшим образом. Те, кто её использовал, чаще всего сталкивались с дёрганым скроллом, проблемами при копировании и вставке больших файлов, нестабильной работой Сети и т.д.

И вот, свежий апдейт сумел исправить все эти проблемные места. Также Microsoft обновила внутренний веб-движок до Chromium 104, что в том числе принесло и несколько свежих патчей безопасности.

На данный момент опробовать обновление могут лишь участники программы Windows Insider. В дальнейшем же, когда они найдут максимальное количество багов и ошибок, Microsoft исправит их и выпустит свежую версию Windows для всех желающих.

Наука и техника,Microsoft,
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