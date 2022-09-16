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25 минут назад

Найдено самое древнее сердце на планете

Газета.Ruиещё 2

Палеонтологи из Музея Западной Австралии обнаружили окаменелость самого древнего сердца возрастом 380 млн лет. Работа была опубликована в журнале Science.

Найдено самое древнее сердце на планете
Фото: Yasmine Phillips/Curtin UniversityYasmine Phillips/Curtin University

Ученые обнаружили останки артродира, вымершего класса панцирных рыб, которые жили в девонский период с 419,2 миллиона лет назад до 358,9 миллиона лет назад. Оказалось, что положение органов в их теле похоже на современных акул.

«Эволюцию часто представляют как серию маленьких шагов, но эти древние окаменелости предполагают, что между бесчелюстными и челюстными позвоночными был большой скачок. Сердце этих рыб буквально находится под жабрами, прямо как у современных акул. Впервые мы можем увидеть все органы вместе у примитивной челюстной рыбы, и мы были особенно удивлены, узнав, что они не так уж сильно отличались от нас», – отметили ученые.

Исследователи представили первую 3D-модель сложного S-образного сердца, состоящего из двух камер, причем меньшая камера находится сверху. Кроме того, у этого класса была необычайно большая печень, которая позволяла рыбе оставаться на плаву. Никаких признаков легких ни у одной из вымерших панцирных рыб нет.

Ученые отмечают, что эти окаменелости лучше всего сохранились для этой эпохи, что придает им особую ценность.

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