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20 минут назад

В НАСА оценили конкуренцию с Россией и Китаем

Lenta.ru

США не считают негативным явлением конкуренцию с Россией и Китаем в части создания космических станций. С такой оценкой выступила руководитель программы НАСА по развитию коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите Мисти Снопковски. Ее заявление передает ТАСС.

В НАСА оценили конкуренцию с Россией и Китаем
Фото: ReutersReuters

«Мы не рассматриваем конкуренцию как нечто плохое. И мы признаем их достижения. Мы живем в удивительное время», — сказала руководитель в ходе конференции, организованной в Вашингтоне Торговой палатой США.

Помощник заместителя директора ведомства по международным связям Мередит Маккей, комментируя перспективы совместной работы сторон, отметила, что «в мирном исследовании космоса есть место для всех».

«Я думаю, что с глобальной точки зрения перспективы для нашего международного сотрудничества в будущем являются крайне позитивными», — сказала специалист.

С другой стороны, по мнению главы представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Вашингтоне Сильви Эспинас, в Европе из-за ситуации на Украине «не готовы рассматривать возможность будущего сотрудничества с Россией».

В июле генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев в интервью журналу «Русский космос» рассказал, что строительство Российской орбитальной служебной станции начнут не ранее 2028 года.

Наука и техника,Владимир Соловьев,РКК Энергия,NASA,Европейское космическое агентство,
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