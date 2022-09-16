В России разработали новый метод выявления болезней

Российские ученые разработали новый метод выявления болезней через анализ выдыхаемого пациентом воздуха. Об этом пишут «Известия».

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Над созданием технологии работали ученые Сеченовского университета, федерального научного центра Научно-исследовательского института (НЦНИ) системных исследований Российской академии наук и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». На ее разработку ушло более 10 лет.

Новая методика отличается высокой точностью, неинвазивностью и быстротой, рассказали в издании. Она направлена, прежде всего, на диагностику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, метод позволяет выявить болезни, передающиеся воздушно-капельным путем, в частности, ковид, ОРВИ и вирус Эпштейна-Барра.

«Оригинальной разработкой является сам метод оценки молекулярного состава выдыхаемого воздуха», — пояснил директор центра персонализированной кардиологии, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов. Он отметил, что данный метод планируется применять для массовой диагностики и малоинвазивного скрининга пациентов с различными заболеваниями.