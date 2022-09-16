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34 минуты назад

В России разработали новый метод выявления болезней

Lenta.ruиещё 1

Российские ученые разработали новый метод выявления болезней через анализ выдыхаемого пациентом воздуха. Об этом пишут «Известия».

В России разработали новый метод выявления болезней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Над созданием технологии работали ученые Сеченовского университета, федерального научного центра Научно-исследовательского института (НЦНИ) системных исследований Российской академии наук и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». На ее разработку ушло более 10 лет.

Новая методика отличается высокой точностью, неинвазивностью и быстротой, рассказали в издании. Она направлена, прежде всего, на диагностику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, метод позволяет выявить болезни, передающиеся воздушно-капельным путем, в частности, ковид, ОРВИ и вирус Эпштейна-Барра.

«Оригинальной разработкой является сам метод оценки молекулярного состава выдыхаемого воздуха», — пояснил директор центра персонализированной кардиологии, профессор Сеченовского университета Филипп Копылов. Он отметил, что данный метод планируется применять для массовой диагностики и малоинвазивного скрининга пациентов с различными заболеваниями.

Ранее российские ученые создали нейросеть для выявления эпилепсии по данным электроэнцефалографии. Чтобы протестировать алгоритм, специалисты загрузили данные 83 пациентов в программу, а после сравнили ее результаты с диагнозами врачей. Совпадение было зафиксировано в 80 процентах случаев.

Наука и техника,НИИ "Экран",МИФИ,РАН,
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