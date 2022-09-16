В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
47 минут назад

Криминалист предупредил о слежке смартфонов за их владельцами

Lenta.ruиещё 4

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов предупредил о слежке современных смартфонов за разговорами своих владельцев. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Криминалист предупредил о слежке смартфонов за их владельцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что устройства собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в частности, они получают их из разговоров поблизости. При желании полученную информацию можно будет использовать против пользователей, добавил Михайлов. Кроме того, существует вероятность прослушки с помощью специальных вредоносных программ. Эксперт отметил, что злоумышленники могут заинтересоваться любыми разговорами, чтобы потом воспользоваться услышанным в преступных целях.

Криминалист подчеркнул, что полностью обезопасить себя от прослушки не удастся, но поделился советами, как минимизировать риски. Михайлов порекомендовал не давать полный доступ приложениям к диктофону и камере смартфона. Также, не следует скачивать приложения из непроверенных источников. Помимо этого необходимо удалять неиспользуемые программы и ограничить их доступ к геолокации, подытожил он.

Ранее Роскомнадзор проинформировал о крупных утечках персональных данных россиян. В сеть попали свыше 230 миллионов записей с личной информацией, включая медицинские данные.

Наука и техника,Игорь Михайлов,Роскомнадзор,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители