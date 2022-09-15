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1 час назад

Биологи выяснили, что смелые самцы альбатросов реже разводятся

Газета.Ru

Исследователи из Океанографического института в Вудс-Хоуле (WHOI) обнаружили, что более смелые альбатросы склонны реже разрывать долгосрочные отношения со своим партнером. Результаты опубликованы в журнале Royal Society Biology Letters.

Смелые самцы альбатросов реже разводятся
Фото: DepositphotosDepositphotos

Альбатросы Diomedea exulans, обитающие на островах в южной части Индийского океана, образуют пары на всю жизнь, но все же иногда они распадаются. Дело в том, что самок на всех не хватает, и одинокие самцы могут попытаться увести ее из пары. Оказывается, смелые самцы гораздо активнее защищают свою избранницу, что уменьшает вероятность «развода». Менее смелые альбатросы избегают рисков, связанных с дракой, ради собственного выживания.

Первичные выводы исследования основаны на программе мониторинга, продлившейся 54 года. Чтобы проверить свои гипотезы, ученые приближались к гнездящемуся альбатросу, а затем записывали реакцию животного. Если птица кричала или вставала, ее относили к смелым. Такие животные защищали свое гнездо и самку, а более застенчивые — уступали гнездо, допуская развод.

Авторы считают, что их выводы могут быть неприменимы к колониям альбатросов с большим количеством самок: меньше конкуренция — меньше стимулов для «развода». Исследования на людях показывают обратную корреляцию: более застенчивые люди разводятся реже, а склонные к риску — чаще.

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