Смелые самцы альбатросов реже разводятся

Исследователи из Океанографического института в Вудс-Хоуле (WHOI) обнаружили, что более смелые альбатросы склонны реже разрывать долгосрочные отношения со своим партнером. Результаты опубликованы в журнале Royal Society Biology Letters.

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Альбатросы Diomedea exulans, обитающие на островах в южной части Индийского океана, образуют пары на всю жизнь, но все же иногда они распадаются. Дело в том, что самок на всех не хватает, и одинокие самцы могут попытаться увести ее из пары. Оказывается, смелые самцы гораздо активнее защищают свою избранницу, что уменьшает вероятность «развода». Менее смелые альбатросы избегают рисков, связанных с дракой, ради собственного выживания.

Первичные выводы исследования основаны на программе мониторинга, продлившейся 54 года. Чтобы проверить свои гипотезы, ученые приближались к гнездящемуся альбатросу, а затем записывали реакцию животного. Если птица кричала или вставала, ее относили к смелым. Такие животные защищали свое гнездо и самку, а более застенчивые — уступали гнездо, допуская развод.