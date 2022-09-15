Дизайнеры возмутились покупкой Adobe графического редактора Figma

«Таким технологическим гигантам, как Adobe, нельзя позволять просто выкупать компании, которые внедряют инновации вокруг них», «Не ожидала этого. Надеюсь, это не изменит Figma», «Figma должна была принести баланс в сообщество дизайнеров, а не присоединиться к монополии», «Нет... Ценность продукта вряд ли будет поддерживаться», «Это те сделки, которые необходимо прекратить. Я имею ввиду, что Adobe XD никогда не была привлекательной в отличие от потрясающей бесплатной Figma», - написали в комментариях дизайнеры.