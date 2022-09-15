Дизайнеры возмутились покупкой Adobe графического редактора Figma

Дизайнеры негативно отреагировали на новость о покупке компанией Adobe графического редактора Figma. Своим мнением касательно сделки они поделились в комментариях под соответствующей новостью в Twitter-аккаунте Bloomberg.
Figma приобрела особую популярность в 2020 году, когда многим специалистом пришлось перейти на удаленный формат работы в связи с пандемией COVID-19. Сервис полюбился дизайнерам за бесплатную версию, которую похожие платформы Adobe не имеют.
И сейчас многие представители сферы считают, что покупкой Figma американская компания решила убрать своего главного конкурента в области цифрового дизайна с рынка. Дизайнеры уверены, что редактор до сих пор успешно конкурировавший с аналогами Adobe, теперь сильно изменится. Они опасаются, что ресурс либо вообще закроют, либо сделают полностью платным.
«Таким технологическим гигантам, как Adobe, нельзя позволять просто выкупать компании, которые внедряют инновации вокруг них», «Не ожидала этого. Надеюсь, это не изменит Figma», «Figma должна была принести баланс в сообщество дизайнеров, а не присоединиться к монополии», «Нет... Ценность продукта вряд ли будет поддерживаться», «Это те сделки, которые необходимо прекратить. Я имею ввиду, что Adobe XD никогда не была привлекательной в отличие от потрясающей бесплатной Figma», - написали в комментариях дизайнеры.
О заключении окончательного соглашения о приобретении Adobe графического редактора Figma стало известно сегодня, 15 сентября. Сумма сделки составила 20 миллиардов долларов.