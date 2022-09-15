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47 минут назад

Обнаружен вирус, который вызывает паралич у детей

Ferra.ru

В Соединённых Штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что в августе ещё больше детей стали попадать в больницы. Причина этого - тяжёлые респираторные заболевания, в том числе энтеровирус D68 или EV-D68.

Обнаружен вызывающий паралич у детей вирус
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Впервые EV-D68 был обнаружен в Калифорнии в 1962 году. Он отличается тем, что в редких случаях способен повредить спинной мозг у ребёнка. В результате у него может развиться вялый миелит, при котором мышцы ослабевают или вообще возникает паралич.

Также известно, что в 90% случаев с острым вялым миелитом сталкиваются маленькие дети.

Вирус EV-D68 передаваться может через слюну и слизь человека. Скорее всего, заразиться им также можно при кашле, чихании, прикосновении к поверхности, которую трогал инфицированный человек.

В целом же чаще всего энтеровирусами заражаются чаще всего подростки и младенцы. Это связано с тем, что у них пока не сформировался иммунитет от более ранних контактов с этими вирусами.

Кроме того, вакцин, обеспечивающих защиту от EV-D68, нет.

В большинстве случаев при заражении EV-D68 не бывает никаких симптомов или же они очень лёгкие. Например, это чихание, насморк, кашель, боли. Лихорадка же возникает в 50 % случаев. А вот если у человека появилась странная одышка и ему стало сложно дышать, то нужно сразу же обратиться за медицинской помощью.

Ещё одной причиной паралича и острого вялого миелита может оказаться полиомиелит. Это тоже вирусное заболевание.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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