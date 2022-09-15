В Крыму нашли монеты с именем Александра Македонского

Мирмекийская археологическая экспедиция Эрмитажа обнаружила в Крыму клад из золотых монет, 26 из которых оказались с именем Александра Македонского, и крупных фрагментов двух античных писем на свинце. Об этом сообщает пресс-служба музея.
По данным агентства, раскопки античного городища Мирмекий велись на северном берегу Керченской бухты в районе Карантинного мыса. Главные находки были сделаны в августе.
«Археологам удалось обнаружить клад из 30 золотых монет: 26 монет с именем Александра Македонского, а еще четыре — отчеканенные в период правления его слабоумного брата Филиппа Арридея. В древности деньги были спрятаны в небольшом глиняном кувшине, который сохранился практически неповрежденным», — отметили в пресс-службе Эрмитажа.
Там уточнили, что, согласно предварительным результатам, монеты отчеканили в городах Македонии и севера Эгейского моря. Время закладки клада определяется последними двумя десятилетиями IV века до нашей эры.
Также во время экспедиции археологи обнаружили крупные фрагменты двух античных писем на свинце, встречающиеся крайне редко. Все находки специалисты передали на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.