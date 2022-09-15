В Крыму нашли монеты с именем Александра Македонского

Мирмекийская археологическая экспедиция Эрмитажа обнаружила в Крыму клад из золотых монет, 26 из которых оказались с именем Александра Македонского, и крупных фрагментов двух античных писем на свинце. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Фото: hermitagemuseum.org hermitagemuseum.org

По данным агентства, раскопки античного городища Мирмекий велись на северном берегу Керченской бухты в районе Карантинного мыса. Главные находки были сделаны в августе.

«Археологам удалось обнаружить клад из 30 золотых монет: 26 монет с именем Александра Македонского, а еще четыре — отчеканенные в период правления его слабоумного брата Филиппа Арридея. В древности деньги были спрятаны в небольшом глиняном кувшине, который сохранился практически неповрежденным», — отметили в пресс-службе Эрмитажа.

hermitagemuseum.org

Там уточнили, что, согласно предварительным результатам, монеты отчеканили в городах Македонии и севера Эгейского моря. Время закладки клада определяется последними двумя десятилетиями IV века до нашей эры.