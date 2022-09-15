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2 часа назад

NASA опубликовала самый детальный снимок Марса в истории

Мария Иванова

NASA сообщила, что марсианский ровер Perseverance сделал самый детальный снимок поверхности планеты за всю историю исследований: разрешение фотографии составляет 2,5 млрд пикселей.

NASA опубликовала самый детальный снимок Марса в истории
Фото: NASANASA

Панорамный снимок, состоящий из более тысячи отдельных фотографий, был заснят близ дельты древней реки в окрестностях кратера Езеро, где можно насладиться видом скал, марсианских холмов и утесов. Полная версия изображения в высоком разрешении от NASA весит почти 4 ГБ. Напомним, предыдущий рекорд за самую качественную фотографию Марса принадлежат марсоходу Curiosity, который запечатлел панораму кратера Гейла в 2020 году.

Наука и техника,NASA,
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