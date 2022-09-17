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3 часа назад

Радиация, невесомость и одиночество: NASA назвало главные проблемы марсианской миссии

Мария Иванова

Следующий рубеж в нелегком деле покорения космоса — это пилотируемый полет на Марс и развертка марсианской базы. Чтобы оценить риски столь сложного мероприятия, NASA организовала проект Human Research Program, который, на основе множества исследований, вывел пять ключевых опасностей, с которыми столкнутся люди в открытом космосе.

NASA назвало главные проблемы марсианской миссии
Фото: NASANASA

Радиация

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Первой и самой значимой угрозой в марсианской миссии станет космическая радиация, невидимая для человеческих глаз. За пределами естественной радиационной защиты Земли излучение повышает риск возникновения рака, повреждает нервную систему, влияет на когнитивные и двигательные функции, а также вызывает перемены в поведении. Даже на борту МКС экипаж подвергается радиационному облучению, в десять раз превышающему земное, так что сложно сказать, как обстоит ситуация в глубоком космосе.

Изоляция и замкнутые пространства

Когда группа людей оказывается заперта в тесном пространстве на протяжении долгих промежутков времени, конфликтов не избежать — даже если экипаж превосходно подготовлен к экспедиции. На Земле мы можем в любой момент взять в руки мобильный телефон, чтобы пообщаться, посмотреть новости или развлечься, так что речь не только о физической изоляции, но и о психологическом аспекте. Нарушение биологических ритмов, потеря сна и напряженный режим работы могут усугубить эту проблему и поставить под угрозу не только здоровье астронавтов, но и успех миссии в целом.

Дистанция от Земли

Третий фактор риска — это огромные расстояния. Марс находится примерно в 140 миллионах километров от Земли, так что перелет между планетами займет не три дня, как до Луны, а где-то три года. Хотя опыт эксплуатации МКС позволяет примерно спланировать логистику столь длительного путешествия, теоретические цифры не всегда соответствуют реальным. К тому же, если кому-то из экипажа станции понадобится срочно вернуться домой, возвращение на базу займет лишь несколько часов. Грузовые челноки регулярно пополняют запасы пропитания, медицинской экипировки и других ресурсов, тогда как экспедиция на Марс будет недосягаемой. Астронавты не смогут экстренно развернуться на полпути или пополнить инвентарь.

Гравитация

На Марсе астронавтам предстоит несколько лет жить и работать при низкой гравитации, составляющей всего три восьмых от земной силы притяжения. Не говоря уже о том, что во время перелета гравитации в принципе не будет — только невесомость. По возвращению домой экипажу предстоит долгая реабилитация, чтобы их тела вновь привыкли к земным уровням гравитации: это затрагивает кости, мышцы и сосудистую систему. Тем временем, на поверхности Марса астронавты будут тратить значительную часть времени на физические тренировки при помощи специальных тренажеров.

Суровые условия

Космический аппарат станет не только транспортным средством астронавтом, но и их вторым домом. И экипажу предстоит тщательно наблюдать за состоянием машины, отслеживая температуры, давление, освещение, уровень шума и объем свободного пространства. Более того, в закрытом пространстве микроорганизмы, обитающие на теле человека, легче передаются от одного человека другому, что может вызвать проблемы со здоровьем. Для этого астронавтам придется следить еще и за собственной физиологией.

Наука и техника,NASA,
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