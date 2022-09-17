NASA назвало главные проблемы марсианской миссии

Следующий рубеж в нелегком деле покорения космоса — это пилотируемый полет на Марс и развертка марсианской базы. Чтобы оценить риски столь сложного мероприятия, NASA организовала проект Human Research Program, который, на основе множества исследований, вывел пять ключевых опасностей, с которыми столкнутся люди в открытом космосе.

Фото: NASA NASA

Радиация

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Первой и самой значимой угрозой в марсианской миссии станет космическая радиация, невидимая для человеческих глаз. За пределами естественной радиационной защиты Земли излучение повышает риск возникновения рака, повреждает нервную систему, влияет на когнитивные и двигательные функции, а также вызывает перемены в поведении. Даже на борту МКС экипаж подвергается радиационному облучению, в десять раз превышающему земное, так что сложно сказать, как обстоит ситуация в глубоком космосе.

Изоляция и замкнутые пространства

Когда группа людей оказывается заперта в тесном пространстве на протяжении долгих промежутков времени, конфликтов не избежать — даже если экипаж превосходно подготовлен к экспедиции. На Земле мы можем в любой момент взять в руки мобильный телефон, чтобы пообщаться, посмотреть новости или развлечься, так что речь не только о физической изоляции, но и о психологическом аспекте. Нарушение биологических ритмов, потеря сна и напряженный режим работы могут усугубить эту проблему и поставить под угрозу не только здоровье астронавтов, но и успех миссии в целом.

Дистанция от Земли

Третий фактор риска — это огромные расстояния. Марс находится примерно в 140 миллионах километров от Земли, так что перелет между планетами займет не три дня, как до Луны, а где-то три года. Хотя опыт эксплуатации МКС позволяет примерно спланировать логистику столь длительного путешествия, теоретические цифры не всегда соответствуют реальным. К тому же, если кому-то из экипажа станции понадобится срочно вернуться домой, возвращение на базу займет лишь несколько часов. Грузовые челноки регулярно пополняют запасы пропитания, медицинской экипировки и других ресурсов, тогда как экспедиция на Марс будет недосягаемой. Астронавты не смогут экстренно развернуться на полпути или пополнить инвентарь.

Гравитация

На Марсе астронавтам предстоит несколько лет жить и работать при низкой гравитации, составляющей всего три восьмых от земной силы притяжения. Не говоря уже о том, что во время перелета гравитации в принципе не будет — только невесомость. По возвращению домой экипажу предстоит долгая реабилитация, чтобы их тела вновь привыкли к земным уровням гравитации: это затрагивает кости, мышцы и сосудистую систему. Тем временем, на поверхности Марса астронавты будут тратить значительную часть времени на физические тренировки при помощи специальных тренажеров.

Суровые условия