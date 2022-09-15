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49 минут назад

В iPhone 14 Pro обнаружили скрытые возможности

Елена Прошина

В новой функции Always-On Display, которая появилась в iPhone 14 Pro, обнаружили дополнительные возможности. Об этом сообщает портал Gizmochina.

В iPhone 14 Pro обнаружили скрытые возможности
Фото: AppleApple

Always-On Display – новая функция, доступная в iPhone 14 Pro и Pro Max. Она позволяет смартфону отображать время, уведомления и другую информацию на заблокированном экране. Первые обзоры новых смартфонов от Apple показали, что модели с поддержкой Always-On Display могут работать в качестве навигатора, отображая направление движения. Отмечается, что в таком режиме сама карта местности остаётся скрытой в целях экономии заряда аккумулятора. Подобным образом можно пользоваться функциями в приложениях «Телефон» и «Голосовые заметки», пока большая часть интерфейса остается неактивной.

Кроме того, с Always-On Display iPhone 14 Pro можно использовать как пульт для Apple TV. В таком режиме смартфон остаётся затемнённым, благодаря чему его не нужно каждый раз разблокировать.

Ранее стало известно, что предзаказы на новый iPhone 14 в России превышают уровень прошлого года более чем в два раза.

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