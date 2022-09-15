В iPhone 14 Pro обнаружили скрытые возможности

В новой функции Always-On Display, которая появилась в iPhone 14 Pro, обнаружили дополнительные возможности. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фото: Apple Apple

Always-On Display – новая функция, доступная в iPhone 14 Pro и Pro Max. Она позволяет смартфону отображать время, уведомления и другую информацию на заблокированном экране. Первые обзоры новых смартфонов от Apple показали, что модели с поддержкой Always-On Display могут работать в качестве навигатора, отображая направление движения. Отмечается, что в таком режиме сама карта местности остаётся скрытой в целях экономии заряда аккумулятора. Подобным образом можно пользоваться функциями в приложениях «Телефон» и «Голосовые заметки», пока большая часть интерфейса остается неактивной.

Кроме того, с Always-On Display iPhone 14 Pro можно использовать как пульт для Apple TV. В таком режиме смартфон остаётся затемнённым, благодаря чему его не нужно каждый раз разблокировать.