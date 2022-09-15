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1 час назад

Аккаунт итальянского министерства в Twitter переименовали в Vitalik

Елена Прошина

Неизвестный хакер взломал официальный аккаунт министерства экологического перехода Италии и переименовал его в Vitalik. Об этом сообщает «РИА Новости».

Аккаунт итальянского министерства в Twitter переименовали в Vitalik
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, инцидент произошел сегодня утром. Взломав аккаунт, хакер поменял на нем фотографию профиля с эмблемы ведомства — разноцветной пятиконечной фигуры — на молодого мужчину со светлыми волосами, а также стал размещать в ленте твиты о криптовалюте. Данные посты никакого отношения к деятельности министерства не имеют, ведь оно отвечает за вопросы энергетики.

Предполагается, что на фотографии профиля изображен канадско-российский программист и создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерину.

«РИА Новости» не удалось получить комментарий по поводу произошедшего у пресс-секретаря итальянского министерства. А в секретариате ведомства заявили, что ничего не знают о взломе.

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