Аккаунт итальянского министерства в Twitter переименовали в Vitalik

Неизвестный хакер взломал официальный аккаунт министерства экологического перехода Италии и переименовал его в Vitalik. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, инцидент произошел сегодня утром. Взломав аккаунт, хакер поменял на нем фотографию профиля с эмблемы ведомства — разноцветной пятиконечной фигуры — на молодого мужчину со светлыми волосами, а также стал размещать в ленте твиты о криптовалюте. Данные посты никакого отношения к деятельности министерства не имеют, ведь оно отвечает за вопросы энергетики.
Предполагается, что на фотографии профиля изображен канадско-российский программист и создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерину.
«РИА Новости» не удалось получить комментарий по поводу произошедшего у пресс-секретаря итальянского министерства. А в секретариате ведомства заявили, что ничего не знают о взломе.