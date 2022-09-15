Аккаунт итальянского министерства в Twitter переименовали в Vitalik

Неизвестный хакер взломал официальный аккаунт министерства экологического перехода Италии и переименовал его в Vitalik. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Reuters Reuters

По данным агентства, инцидент произошел сегодня утром. Взломав аккаунт, хакер поменял на нем фотографию профиля с эмблемы ведомства — разноцветной пятиконечной фигуры — на молодого мужчину со светлыми волосами, а также стал размещать в ленте твиты о криптовалюте. Данные посты никакого отношения к деятельности министерства не имеют, ведь оно отвечает за вопросы энергетики.

Предполагается, что на фотографии профиля изображен канадско-российский программист и создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерину.