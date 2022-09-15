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1 час назад

Nike создал робота для бесплатной чистки и ремонта кроссовок

Газета.Ru

Бренд Nike представил робота для чистки и ремонта кроссовок, которым можно воспользоваться бесплатно. Об этом сообщается на сайте бренда.

Nike создал робота для бесплатной чистки и ремонта кроссовок
Фото: NikeNike

BILL (Bot Initiated Longevity Lab) создает 3D-модель обуви, находит загрязнения и приступает к чистке. В это время владельцы кроссовок могут выбрать заплатки, которые скроют потертости. Сеанс длится всего 45 минут, и он полностью бесплатный. Сотрудники также могут заменить стельки и шнурки на новые.

Разработка такого робота призвана дать продукту вторую жизнь. Это снизит воздействие на окружающую среду. Пока BILL (Bot Initiated Longevity Lab) доступен лишь в фирменном магазине Nike в Лондоне.

«Предоставление продукту второй жизни снижает его воздействие на окружающую среду. Это понимание привело к последней инновации Nike в розничной торговле — BILL», — рассказали создатели.

Ранее сообщалось, что Nike выпустил кроссовки с винной пробкой и чеком к 40-летию культовых Air Force 1.

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