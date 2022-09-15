10 фишек, которые Apple забыла добавить в iOS 16

Недавно состоявшийся релиз iOS 16 встретил смешанную реакцию от специалистов. Пока одни журналисты хвалят мелкие, но все же приятные изменения, другие эксперты жестко критикуют Apple за консерватизм: операционной системе по-прежнему не хватает некоторых базовых функций. Портал trashbox.ru подготовил список фишек, о которых пользователи iPhone просят годами — но Apple отказывается их внедрять.

Фото: Apple Apple

Ограничение на количество таймеров

Видео дня

Многие используют таймеры на мобильных телефонах, например, для приготовления блюд на кухне — и стандартные часы iOS выполняют данную функцию без нареканий. Другой вопрос, что на iPhone до сих пор нельзя заводить несколько таймеров одновременно, хотя на Apple Watch такой проблемы нет.

Статические виджеты

Когда Apple только-только представила механику виджетов, публика была в восторге от их визуального дизайна. К сожалению, восторг вскоре сменился недоумением, так как вскрылся главный недостаток фишки: виджеты выглядят красиво, но не предлагают практических функций и интерактивности. Музыкальный проигрыватель не позволяет сменить трек или поставить паузу, ежедневник не дает отметить тот или иной пункт без входа в приложение. На iPhone 14 Pro и Pro Max этот недостаток частично исправлен за счет выреза Dynamic Island, но он эксклюзивен для премиальных смартфонов производителя — владельцам старых моделей остается лишь мечтать.

Сортировка «Библиотеки приложений»

«Библиотека приложений» позволяет эффективно расчистить домашний экран от лишних иконок приложений, собрав их в одной директории. Программы даже можно отсортировать по тематике… Но, почему-то, без возможности лично распределить приложения по папкам — это делается строго автоматически. И далеко не всегда правильно.

Организация рабочего стола

Пока Android разрешает пользователям настраивать домашний экран и располагать ярлыки как душе угодно, iOS гнет свою линию и настойчиво запрещает перемещать иконки приложений в произвольное место. Список ярлыков идет строго по порядку, сверху вниз, без пробелов. Если вам хочется создать другие пропорции, верхнюю часть экрана придется забить виджетами.

Приложения в «Пункте управления»

Сам по себе «Пункт управления» — крайне удобная вещь. Все важные приложения собраны в одном меню для быстрого доступа, что регулярно выручает в повседневной жизни. Правда, владельцы iPhone уже много лет надеются, что iOS все-таки позволит закреплять в «Пункте управления» приложения от сторонних разработчиков, а не только встроенные от Apple. Надежды пока не сбылись.

Кнопки на экране блокировки

После перехода на безрамочные дисплеи последние модели iPhone получили две дополнительные кнопки на экране блокировки, которые включают фонарик и камеры. Многие было обрадовались, что следующие версии iOS позволят поменять эти ярлыки на другие приложения, но, в конце концов, этого так и не произошло — хотя iOS 16 разрешает менять даже шрифт часов.

Динамические обои

На macOS есть механика динамической смены фонового изображения рабочего стола в зависимости от положения Солнца. Эта функция неплохо разнообразит внешний вид системы: она отлично бы прижилась на iPhone, но, опять же, Apple не хочет адаптировать динамические обои для смартфонов. Максимум, на что способна похожая система для iPhone — это переключение между светлой и темной темой.

Цветовые профили интерфейса

Продолжая разговор о функциях macOS, которые хорошо бы смотрелись на iOS — персонализация цветовых профилей. На компьютерах Apple ничто не мешает пользователю настроить цвета элементов интерфейса, фонов окон и приложений. Опять же, iPhone бы только выиграл от подобной функции, но производитель хранит молчание.

Альтернативные приложения

Релиз iOS 14 ввел возможность настраивать приложения по умолчанию, если пользователь хотел заменить, например, стандартный почтовый клиент Apple на аналог от сторонних разработчиков. Сейчас это также применимо и к браузерам, но другие приложения (например, карты) заменять нельзя. А жаль — расширение функционала позволило бы четче персонализировать систему под предпочтения каждого пользователя.

Привязка сторонних сервисов для бесконтактной оплаты