Внутри протопланетного диска обнаружили планету размером с Нептун

Ученые провели наблюдения за протопланетным диском LkCa 15, расположенном в 518 световых лет от Земли в направлении созвездия Тельца, с помощью радиоинтерферометра ALMA в Чили. Примерно в 42 астрономических единицах от звезды, что примерно в 42 раза больше расстояния от Солнца до Земли, астрономы нашли пылевое кольцо с двумя отдельными сгустками вещества в виде комка и дуги, вращающимися внутри него. Они находятся на угловом расстоянии друг от друга в 120 градусов.